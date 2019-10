InPost nawiązał współpracę z Vinted.pl



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - InPost nawiązał współpracę z Vinted.pl - użytkownicy serwisu od 1 października mogą swobodnie nadawać i odbierać swoje przesyłki w Paczkomatach InPost, podała spółka.

InPost obsługuje nadania i dostawy jednej z największych platform sprzedaży odzieży i akcesoriów w systemie z drugiej ręki. Serwis Vinted.pl skupia ponad 12 milionową społeczność, która wymienia oraz sprzedaje niepotrzebne lub zalegające w szafach ubrania, obuwie i inne akcesoria, podano.

"Wygoda i łatwa obsługa przesyłek i odbiorów jest kluczowa dla klientek i klientów Vinted.pl, którzy swoje zakupy w większości realizują poprzez aplikację platformy. Zakupy są wspomagane przez dedykowaną naszym klientom aplikację InPost Mobile - zawierającą wszystkie dane dotyczące realizacji dostawy - obecnie to najnowocześniejsze rozwiązanie w branży logistycznej, które w pełnym zakresie chroni wszelkie operacje i wrażliwe informacje, a przede wszystkim skraca czas obsługi. Użytkownicy Vinted.pl od października mogą szybko i bez kolejek odbierać wyczekiwane zakupy i nadawać przesyłki z towarami, które równie szybko sprawią radość innym" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Zarówno InPost, jak i Vinted aktywnie wspierają działania proekologiczne. Vinted.pl wpisuje się w trend zero waste - tu swoje nowe życie zyskują rzeczy niepotrzebne jednym, a przydatne drugim użytkownikom. Natomiast InPost inwestuje w samochody elektryczne (do 2020 roku 30% floty będą stanowić samochody elektryczne) i dostarcza wiele paczek do jednego Paczkomatu, by redukować emisję CO2 do atmosfery i zużywać mniej paliwa, dbając przy tym o stan środowiska w miastach, podkreślono w materiale.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)