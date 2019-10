Vivid Games miało 0,57 mln zł zysku netto, 1,98 mln zł EBITDA w III kw. 2019



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - VividGames odnotowało 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,78 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 1,98 mln zł wobec 0,55 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,02 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 4,92 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 4,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13,36 mln zł w porównaniu z 12,72 mln zł rok wcześniej.

"Naszym priorytetem pozostaje wzrost zysku oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania spółki. Pierwsze wyniki działań są już widoczne - narastająco w 2019 r. osiągnęliśmy o 13% wyższe przychody, przy jednoczesnej redukcji kosztów o 20%. Równolegle do ilościowego i jakościowego rozwoju portfolio produktów pracujemy nad pozyskaniem zewnętrznego finansowania, w związku z czym m.in.

zwołaliśmy walne zgromadzenie obligatariuszy, które odbędzie się 15 listopada. Już teraz zachęcamy obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu ze spółką" - powiedział prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Strategia Vivid Games na najbliższe 12 miesięcy zakłada m.in. rozwój i dywersyfikację portfela produktów, rozbudowę sieci dystrybucji o nowe kanały i platformy sprzętowe oraz rozwój nowych linii biznesowych. W tym czasie na rynek trafi co najmniej 20 nowych gier mobilnych, 8

gier na Nintendo Switch oraz 3 duże tytuły na komputery PC (Steam), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 0,41 mln zł wobec 4,51 mln zł straty rok wcześniej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)