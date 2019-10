Santander BP: Koszt ryzyka w całym roku wyniesie 80-85 pb



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że w całym roku koszt ryzyka będzie w przedziale 80-85 punktów bazowych, poinformował członek zarządu Maciej Reluga.

"Przy założeniu, że wzrost kredytów w czwartym kwartale będzie taki sam, jak w trzecim - to będzie to poziom 80-85 pkt. Ten przedział wciąż jest możliwy" - powiedział Reluga podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wzrost kosztów ryzyka w III kw. wynika głównie z jednostkowych zdarzeń po stronie korporacyjnej.

"Wciąż koszt ryzyka jest stosunkowo niski i jakość portfela nie ulega większym zmianom" - powiedział Reluga.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 92 pb w III kw. br wobec 88 pb w II kw. br. i 81% w III kw. 2018 r.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)