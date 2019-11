BNP Paribas BP ujednolici systemy informatyczne w weekend 9-11 listopada



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska przeprowadzi od 9 do 11 listopada br. ostatni etap przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska i ujednolici systemy informatyczne, podał bank.

"Oznacza to, że wszystkie produkty i usługi klientów dawnego Raiffeisen Bank Polska, prowadzone w systemach bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnych zostaną przeniesione do docelowych systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnych Banku BNP Paribas. Ujednolicenie systemów bankowych zapewni nie tylko efektywniejsze, ale i ich bezpieczniejsze funkcjonowanie" - czytamy w komunikacie.

Na czas niezbędnych prac technicznych ograniczony będzie dostęp do niektórych usług, w szczególności bankowości internetowej. Transakcje kartami płatniczymi - zarówno płatności w sklepach, jak i wypłaty z bankomatów - będą obsługiwane na bieżąco, podano także.

Z uwagi na ograniczenie pracy oddziałów i bankowości elektronicznej, bank rekomenduje, by zlecenia przelewów do ZUS dokonać odpowiednio wcześniej, najlepiej do 8 listopada.

Na początku kwietnia BGŻ BNP Paribas zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska wraz z otrzymaniem 29 marca wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nastąpiło także ujednolicenie marki - pojawiła się ona w placówkach, systemach i aplikacjach, na kartach płatniczych oraz materiałach marketingowych.

31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez BGŻ BNP Paribas działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)