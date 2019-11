Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Waldemar Łaski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Famuru ds. surface, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu spółki, na wspólną trzyletnią kadencję, Ireneusza Kazimierskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. surface.



"Ireneusz Kazimierski (...) karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie Ceramika Paradyż Sp.j. jako kierownik laboratorium, następnie główny technolog. W latach 2001-2003 związany był z firmą Cersanit, gdzie pełnił funkcję dyrektora zakładu ds. produkcji. W latach 2003-2007 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu w Ultra Pack S.A. Przez kolejne trzy lata pan Ireneusz związany był z firmą Opoczno Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowiska dyrektora generalnego i prezesa zarządu. Od 2010 roku związany z firmą Rovese (obecnie Cersanit) pełniąc w niej kolejno funkcję dyrektora zarządzającego produkcją-członka zarządu, wiceprezesa zarządu ds. produkcji i prezesa zarządu, gdzie odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej angażując się w proces przemian firmy w międzynarodową organizację o zasięgu globalnym. Od listopada 2017 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Od kwietnia 2019 roku zasiada w radzie nadzorczej tejże spółki. Od listopada 2017 do listopada 2019 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGO S.A. z siedzibą w Katowicach" - czytamy w komunikacie.



Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.



(ISBnews)