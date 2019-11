Erbud miał 11,62 mln zł zysku netto, 22,23 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Erbud odnotował 11,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 18,52 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,23 mln zł wobec 16,38 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 590,32 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 664,8 mln zł rok wcześniej.

"Cieszy nas coraz lepsza rentowność w segmencie budownictwa kubaturowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Również pozostałe segmenty naszej działalności osiągnęły dobre wyniki. Naszym celem jest utrzymanie marży EBIT na poziomie 2-2,5% na koniec roku" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Łączne przychody Grupy Erbud z budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły na koniec września 1 191 mln zł i były 12% wyższe niż rok wcześniej. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 97,8 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 34% r/r.

Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego (w kraju i za granicą) wyniosły 241,2 mln zł i wzrosły o 5% r/r. Segment inżynieryjno-drogowy osiągnął przychody na poziomie 259 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r, podano także.

"Wzrost przychodów w segmencie inżynieryjno-drogowym jest efektem przede wszystkim ożywienia w segmencie OZE, zarówno jeśli chodzi o farmy wiatrowe, jak i fotowoltaiczne. Nasza spółka PBDI od kilkunastu lat jest obecna na rynku związanym z energetyką odnawialną. Jej ogromne doświadczenie i kompetencje pozwoliły pozyskać kilka kontraktów po rozstrzygnięciu zeszłorocznych aukcji. Marże na

kontraktach są dla nas satysfakcjonujące" - dodał Grzeszczak.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 27,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 789,04 mln zł w porównaniu z 1 624,56 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 57,99 mln zł wobec -16,83 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 17,98 mln zł wobec 15,41 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)