Asseco zmodernizuje Podziemną Trasę Turystyczną Rzeszowa za ok. 22 mln zł



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems podpisał z Urzędem Miasta Rzeszowa umowę na modernizację Podziemnej Trasy Turystycznej, podała spółka. Wartość inwestycji to blisko 22 mln zł.

"W ramach projektu "Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury" powstanie multimedialna ekspozycja z wieloma efektami specjalnymi. Rzeszowskie Piwnice będą drugim, po Podziemiach Rynku w Krakowie obiektem tego typu w Polsce" – czytamy w komunikacie.

Zlokalizowana pod płytą Rynku Starego Miasta w Rzeszowie Podziemna Trasa Turystyczna jest położona na trzech kondygnacjach. Składa się z 40 komnat i 25 piwnic, połączonych 15 korytarzami o łącznej długości prawie 500 m. Obecnie trasa nie posiada żadnego wyposażenia multimedialnego. Asseco Data Systems podpisało z Urzędem Miasta Rzeszowa umowę na realizację projektu "Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury". Podziemny obiekt zostanie zmodernizowany i wyposażony w sprzęt, który pozwoli widzom na wirtualną "podróż w czasie", podano także.

"Zwiedzający Rzeszowskie Piwnice będą bohaterami interaktywnej opowieści o historii miasta. Efekt iluzji osiągniemy dzięki zastosowaniu rozwiązań świetlnych, dźwiękowych, powietrznych, teatralnych oraz wizualnych przedstawionych zarówno w rzeczywistej, jak i wirtualnej przestrzeni. Przykładowo – oglądając historię wielkiego pożaru miasta z 1681 r., słychać będzie trzask palonego drewna, a specjalne urządzenia rozpylą sztuczny dym" – powiedział dyrektor ds. rozwoju w obszarze smart city w Asseco Data Systems Paweł Sokołowski, cytowany w komunikacie.

W części nadziemnej, obok wejścia do piwnic powstanie "skwer kultury". Będzie to miejsce wydarzeń kulturalnych, wyposażone m.in. w posadzką ledową, mobilną scenę i interaktywną studnię z efektami świetlno-dźwiękowymi.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 30 listopada 2020 r. Projekt będzie sfinansowany m.in. ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą będzie konsorcjum firm Asseco Data Systems (lider), Art FM i New Amsterdam. Asseco będzie odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji ekspozycji multimedialnych – m.in. systemów elektrycznych, teletechnicznych i nagłośnienia. Stworzy również sieć IT niezbędną do funkcjonowania wystawy oraz dostarczy potrzebne urządzenia techniczne, sprzęt i wyposażenie multimedialne. Partnerzy Konsorcjum będą odpowiedzialni za przygotowanie projektu aranżacji, treści multimedialnych i scenariusza wystawy.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

