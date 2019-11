Jak poinformował poznański magistrat, w przyszłym roku na działania związane z ochroną jakości powietrza trafić ma pięć razy więcej środków niż do tej pory. W grudniu ruszy kolejna edycja akcji "Trzymaj Ciepło", dzięki której poznaniacy mogą zadbać o odpowiednią termomodernizację swoich domów.

Według założeń władz miasta, na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła w lokalach prywatnych trafić ma 10 mln zł. Kolejne 8 mln Poznań chce wydać na wymianę pieców w mieszkaniach miejskich.

Jak podano, w najbliższym czasie poznańscy radni zajmą się projektem zmian w programie Kawka Bis, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania węgla, drewna lub brykietów. Zgodnie z założeniami programu poznaniacy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i kotłów, które są nimi opalane oraz zastępowanie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła. Od nowego roku lista ta zostanie poszerzona także o instalacje fotowoltaiczne.

Według wyliczeń władz miasta w Poznaniu do wymiany jest ok. 25 tys. pieców, w tym 3,7 tys. w samych zasobach miejskich.

"Będziemy proponować mieszkańcom rozwiązania, które są dla nich atrakcyjne. Kawka Bis to nasz program sztandarowy jeśli chodzi o wymianę pieców. Mamy w planach zmianę regulaminu, aby był on bardziej elastyczny i przyjazny dla mieszkańców, zwiększamy również pulę środków przeznaczoną na dotacje" – powiedziała wiceprezydent Poznania Katarzyna Kierzek–Koperska.

O dotację w ramach Kawki Bis może ubiegać się każdy mieszkaniec Poznania, a także m.in. wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Na najbliższej sesji miejscy radni mają zdecydować m.in. o wzroście wysokości przyznawanego wsparcia. Do tej pory górny limit dofinansowania dla jednego lokalu wynosił 6 tys. zł, po zmianach będzie to 12 tys. zł, a nawet 15 tys. zł - w przypadku fotowoltaiki.

Miasto podało, że jeśli propozycje wejdą w życie, poznaniacy, którzy zdecydowali się na wymianę pieca na bardziej ekologiczny, będą mogli starać się o zwrot nie 80 proc. kosztów, jak dotychczas, lecz 100 proc. Uproszczone zostaną procedury, wydłużeniu ulegnie czas składania wniosków i rozliczania inwestycji.

W grudniu w Poznaniu rozpocznie się nabór do 11. edycji akcji "Trzymaj ciepło". Program zakłada bezpłatne badania termowizyjne. Wiedząc, w których miejscach budynek traci ciepło, jego właściciel może zaplanować inwestycję termomodernizacyjną, np. ocieplanie obiektu, uszczelnianie lub wymianę okien i drzwi, montaż rolet czy wymianę grzejników. Akcja jest realizowana od 2009 roku, do tej pory przebadano około 4,8 tys. domów jednorodzinnych i 200 kamienic.

Od października w stolicy Wielkopolski prowadzone są badania jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona. Badania przeprowadza straż miejska przy współudziale wyspecjalizowanej firmy.

Czujnik podpięty do drona pozwala wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji związki chemiczne, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów. Miasto podkreśla, że pomaga to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania prawa i karaniu osób zatruwających środowisko. Do tej pory udało się skontrolować 14,3 tys. budynków. Wykryto ok. 20 przypadków spalania odpadów. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny