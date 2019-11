Nextbike GmbH będzie głównym akcjonariuszem Nextbike Polska



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - W efekcie negocjacji, dotyczących pozyskania inwestora strategicznego dla Nextbike Polska, Nextbike GmbH obejmie ponad 51% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, podał Nextbike Polska. Dotychczasowy akcjonariusz mniejszościowy Nextbike Polska - niemiecki Nextbike GmbH - dokapitalizuje spółkę kwotą ponad 11 mln zł poprzez objęcie całej emisji akcji serii E i planowanej emisji serii F - łącznie 565 tys. akcji po cenie 19,47 zł za akcję. Tym samym stanie się największym akcjonariuszem posiadającym, po sfinalizowaniu transakcji, 51,7% głosów na WZA.

"Mamy za sobą bardzo intensywne tygodnie. Cieszę się, że nasz dotychczasowy niemiecki partner zdecydował się wesprzeć nasze działania i planuje zwiększyć swój udział w akcjonariacie. Zaangażowanie kapitałowe Nextbike GmbH mityguje ryzyko niewypłacalności i upadłości Nextbike Polska. Takie zagrożenie wynikało z niepowodzenia realizacji projektu Mevo, braku zgody Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) na zaproponowane postępowanie restrukturyzacyjne - pomimo zgody pozostałych wierzycieli - oraz ostatecznie odstąpienie przez OMGGS od umowy dostaw i obsługi projektu Mevo. Moja misja dobiegła końca. Zostawiam spółkę w dobrych rękach. Jestem przekonany, że wynegocjowane rozwiązanie jest korzystne dla akcjonariuszy, samorządów i naszych partnerów biznesowych" - powiedział ustępujący prezes Nextbike Polska Paweł Orłowski, cytowany w komunikacie.

Ściślejsza integracja Nextbike Polska na poziomie kapitałowym i operacyjnym z partnerem technologicznym i licencjodawcą, jakim jest jednocześnie Nextbike GmbH, ułatwi współpracę i zniweluje ewentualne problemy operacyjne. W szczególności chodzi o formułę współpracy w zakresie dostaw sprzętu oraz systemów dla Nextbike Polska, podano również.

"Liczymy bardzo na uzyskanie efektów synergii, które pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe" - dodał Orłowski.

Zaangażowanie kapitałowe Nextbike GmbH jest obecnie najkorzystniejszym z dostępnych scenariuszy nie tylko dla spółki, jej akcjonariuszy, pracowników i banków finansujących, ale przede wszystkim dla partnerów po stronie samorządów oraz użytkowników systemów rowerowych obsługiwanych przez Nextbike Polska, podkreślono.

"Zrobimy wszystko, żeby w nowy sezon rowerowy spółka weszła ustrukturyzowana operacyjnie, wzmocniona i gotowa nie tylko do obsługi tegorocznej rekordowej floty rowerowej, ale także w pełni przygotowana do startu w nowych przetargach - zarówno w Polsce, jak i za granicą" - podsumował Orłowski.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)