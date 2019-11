Marvipol otrzymał pozwolenie na użytkowanie Cascade Residence w Warszawie



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Marvipol Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie inwestycji Cascade Residence na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Klienci mogą odbierać klucze do 39 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. W ofercie dostępne są jeszcze apartamenty od 60 do 180 m2 w cenie od 13 tys. zł/m2 brutto.

"Cascade Residence to inwestycja mieszkaniowa oferująca wysokiej klasy apartamenty z atrakcyjnymi częściami wspólnymi. Nowoczesny budynek powstał przy ul. Modzelewskiego 63, w spokojnej, a jednocześnie doskonale skomunikowanej części Mokotowa. Na ostatnich kondygnacjach inwestycji zaprojektowano apartamenty dwupoziomowe z antresolą o wysokości ponad 5 metrów oraz przestronne tarasy. Na terenie inwestycji przewidziano lobby z całodobową recepcją oraz prywatny ogród, który pozwoli odpocząć od zgiełku miasta" - czytamy w komunikacie.

W ramach inwestycji przy ul. Modzelewskiego powstało 39 apartamentów mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych z blisko 4 tys. m2 powierzchni użytkowej. Budowa rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, a funkcję generalnego wykonawcy pełniła firma F.B.I. Tasbud, przypomniano.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)