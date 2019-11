Atlas Estates miał 0,16 mln euro zysku netto, 1,94 mln euro zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 0,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,23 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,94 mln euro wobec 1,17 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,46 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 7,87 mln euro rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych, priorytetem jest dla nas poprawa płynności, zapewnienie sobie dostępu do kapitału i nabywanie nowych gruntów pod inwestycje. Osiągnięcie tych celów ma szczególne znaczenie dla grupy, ponieważ stanowi podstawę działań podejmowanych w celu ukończenia obecnie realizowanych inwestycji, a jednocześnie sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności" - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście do akcjonariuszy.

"Na dzień 30 września 2019 r. podstawowa wartość aktywów netto grupy wynosiła 98,2 mln euro. Na wzrost podstawowej wartości aktywów netto o 6,4 mln euro (7%) w stosunku do poziomu 91,8 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2018 r. złożyły się przede wszystkim następujące czynniki:

- zysk brutto ze sprzedaży projektu Apartamenty Nakielska zrealizowany w kwocie 2,2 mln euro;

- wyższa o 6,6 mln euro wycena hotelu Hilton w 2019 r., częściowo zniwelowana przez: amortyzację rzeczowych aktywów trwałych (odpis za rok w kwocie 1,7 mln euro dokonany w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 r.).



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,33 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,11 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,94 mln euro w porównaniu z 36,71 mln euro rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 2,26 mln euro wobec 0,96 mln euro zysku rok wcześniej.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.



