Erbud ma umowę na instalację oczyszcz. spalin dla Tauron Ciepło za 72,5 mln zł



Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Konsorcjum złożone z Erbudu i jego spółki zależnej Erbud Industry podpisało umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy, podał Erbud. Wartość kontraktu wynosi 72,5 mln zł netto (w tym 71 593 750 zł - Erbud Industry; 906 250 zł - Erbud).

Przekazanie instalacji do eksploatacji wyznaczono w terminie 21 miesięcy do daty polecenia rozpoczęcia prac, tj. od 26 listopada 2019 r., podano w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)