Dekpol rozpoczął budowę najnowocześniejszej ocynkowni w Polsce dla Inter Metalu



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Dekpol, w ramach umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Inter Metal, rozpoczął prace budowlane hali produkcyjno-magazynowej o całkowitej powierzchni ponad 6 000 m2, podała spółka. Dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom będzie to najbardziej zaawansowana technologicznie ocynkownia w skali kraju, a nawet Europy.

"W ramach przyjętego projektu powstanie ocynkownia ogniowa z wewnętrznymi instalacjami o powierzchni 5 250 m2 oraz część socjalno-biurowa o wielkości 840 m2. Nowe zlecenie zakłada również zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej infrastruktury technicznej o powierzchni utwardzonej 9 500 m2 oraz aranżację 2 200 m2 terenów zielonych" - czytamy w komunikacie.

Obiekt zamówiony przez spółkę Inter Metal będzie przeznaczony do nakładania powłoki cynku na stal, celem zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów stalowych. Hala produkcyjna zostanie wyposażona w wanny cynkownicze, które pozwolą na cynkowanie ponad 100 tys. ton stali rocznie. Dużym atutem nowej inwestycji będą także nowatorskie rozwiązania transportu wewnętrznego, które umożliwią bezkolizyjne przemieszczanie produktów po obiekcie. Wyróżnikiem projektu jest także znaczna wysokość hali, która będzie wynosić ponad 20 m, podano również.

"Budowa hali cynkowni ogniowej jest pierwszym tego typu projektem realizowanym przez departament generalnego wykonawstwa Dekpol, ale właśnie takie wyzwania motywują nas do ciągłego rozwoju i poszerzania kompetencji. Jesteśmy dumni, że spółka Inter Metal powierzyła nam to, nie tylko wymagające, ale z uwagi na zastosowane technologie, także interesujące zadanie. Widzimy w tym projekcie znaczny potencjał, który pozwoli naszemu kontrahentowi wkroczyć na nowy poziom prowadzenia biznesu i przyczyni się do jego sukcesu. Cieszymy się, że możemy być jego częścią" - powiedział dyrektor ds. inwestycji i rozwoju w Dekpolu Adam Olżyński, cytowany w komunikacie.

Zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w III kwartale 2020 r. co oznacza, że czas realizacji inwestycji wyniesie ok. 10 miesięcy.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2018 r. Dekpol miał 837 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)