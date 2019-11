Intrum AB, szwedzka firma specjalizująca się w usługach z zakresu zarządzania wierzytelnościami i windykacji, przeprowadziła ankietę wśród konsumentów na temat terminowości płacenia rachunków, łatwości zadłużania się, oszczędności i wiedzy z zakresu finansów, aby wprowadzić nowy wskaźnik finansowego dobrobytu (Intrum Financial Wellbeing Barometer), który obejmuje 24 europejskie kraje.

Niemcy i Dania zajęły pierwsze miejsca w rankingu, jeśli chodzi o zdolność gospodarstw domowych do terminowego regulowania rachunków, podczas gdy Węgry, Czechy i Estonia zwyciężyły pod względem wolności kredytowej. Szwecja i Szwajcaria z kolei znalazły się na podium pod względem wysokości kwoty, jaką konsumenci są w stanie zaoszczędzić każdego miesiąca. Finlandia i Wielka Brytania pobiły pozostałe kraje w kategorii umiejętności finansowych.

>>> Czytaj też: Koniec epoki ujemnych stóp procentowych. Jej skutki są coraz poważniejsze

Gdzie w tym zestawieniu jest Polska? Niestety, w każdej z tych kategorii Polska plasuje się w ogonie rankingu. W ogólnym zestawieniu barometru dobrobytu finansowego na 24 badane państwa Polska zajęła dopiero 22. pozycję, czyli trzecie miejsce od końca.

Niewiele lepiej wypadliśmy pod względem zdolności gospodarstw domowych do terminowego regulowania rachunków (19. pozycja) oraz możliwości oszczędzenia na przyszłość (20. pozycja).

Z badania wynika, że co czwarty (24 proc.) europejski konsument pożycza pieniądze, aby zapłacić rachunki, co oznacza wzrost poziomu z 20 proc. względem poprzedniej edycji raportu. Jest to najbardziej widoczne wśród konsumentów w Grecji, gdzie 40 proc. z nich pożycza, aby domknąć comiesięczny budżet. Niewiele lepiej wypadają konsumenci w Polsce i Rumunii. W tych dwóch krajach co trzecie gospodarstwo domowe (33 proc.) musi zasilać domowy budżet pożyczkami, żeby zapłacić rachunki - czytamy w raporcie.

Polska najlepiej oceniona została pod względem swobody kredytowej. W tej kategorii polskie gospodarstwa domowe, z wynikiem powyżej średniej, uplasowały się na 10. pozycji, pomiędzy Niemcami i Austrią.

Natomiast najsłabszą stroną polskich konsumentów jest wiedza o finansach. Według rankingu nasze umiejętności finansowe ocenione zostały na poziomie 4,63 w 10-punktowej skali, co dało nam 23., przedostatnią pozycję.

Europejscy konsumenci zawyżają jednak swoją wiedzę finansową. 69 proc. ankietowanych uważa, że ich wykształcenie finansowe jest wystarczające. Jednak po przeprowadzeniu testów okazało się, że 37 proc. badanych nie udało się dopasować podstawowych terminów finansowych, takich jak budżet, ocena kredytowa, roczna stopa procentowa, zmienna stopa procentowa i inflacja, do ich poprawnych definicji. W Polsce nie potrafiło tego zrobić 36 proc. respondentów.

Badanie firmy Intrum zostało przeprowadzone we wrześniu wśród 24004 konsumentów w 24 krajach.

>>> Czytaj też: Zaskakujące badanie: Zbyt duża równość szkodzi, tak jak zbyt duże nierówności