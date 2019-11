Selena miała 26,19 mln zł zysku netto, 29,78 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Selena odnotowała 26,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 29,78 mln zł wobec 29,31 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 361,66 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 347,01 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 46,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 008,92 mln zł w porównaniu z 927,47 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Selena [...] po trzech kwartałach 2019 roku zanotowała wzrost zysku netto [ogółem] rok do roku o prawie 100% - do 46,98 mln zł. Przychody w tym okresie przekroczyły 1 mld zł i zwiększyły się o 8,8%, a EBIT wzrósł o 34% - do 64,42 mln zł. W 2019 roku spółka utrzymała dynamikę sprzedaży dzięki wzrostowi organicznemu, zwiększyła też rentowność brutto sprzedaży w efekcie wyższego udziału innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców. Dodatkowe czynniki, które wpłynęły na wzrost zysku netto, to dyscyplina kosztowa oraz dobry wynik na działalności finansowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Selena kontynuowała wzrosty na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych, na których działa - m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej - ale także w Brazylii, Turcji i Rosji. Podobnie, jak w poprzednich kwartałach 2019 r., w trzecim kwartale 2019 r. czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom marży był większy koszt produkcji - spowodowany wzrostem płac wymuszonym sytuacją na rynku pracy oraz wyższymi cenami energii elektrycznej, podano także.

"Po trzech kwartałach 2019 roku notujemy wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach geograficznych i w większości grup produktowych. Warto podkreślić, że we wszystkich przypadkach nasza dynamika jest wyższa niż wzrosty PKB czy produkcja budowlana - oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek. Głównym filarem tych dobrych wyników są efekty strategii opartej na współpracy z użytkownikiem i innowacyjnych produktach opracowanych przez międzynarodowe zespoły R&D koordynowane przez Selenę Labs w Dzierżoniowie. Nasze produkty poprawiają efektywność użytkowania przez zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania i chłodzenia. Przykładem takich rozwiązań jest m.in. hydroizolacyjna, wysokorefleksyjna powłoka dachowa COOL-R oraz piana Energy2020 - charakteryzująca się wysoką termoizolacyjnością i redukcją strat ciepła do 60%. Tym samym prowadzi to do oszczędności źródeł energii. Firmy dostarczające materiały budowlane powinny wspierać bezpieczeństwo, szybkość i efektywność procesu budowy oraz odpowiadać na megatrendy współczesnego świata, np. szczególną dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Przyszłość polskiego budownictwa, a w perspektywie długofalowej kwestie środowiska naturalnego - zależą więc od zdecydowanych i świadomych działań producentów i wykonawców" - skomentował prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w materiale.

Do końca 2019 roku Grupa Selena spodziewa się dobrej sprzedaży na większości istotnych rynków i dalszego wzrostu udziału produktów innowacyjnych o wyższej marży. Ceny surowców do produkcji pian i silikonów powinny zachowywać się stabilnie. W przypadku asfaltów cena jest bezpośrednio związana z notowaniami ropy, czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 37,11 mln zł wobec 22,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)