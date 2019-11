JSW ma umowę na dostawę koksu do Rumunii za 1,7 mld zł w ciągu 5 lat



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała 5-letnią umowę z Liberty Galati z siedzibą w Rumunii na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz frakcji drobnych. Szacunkowa wartość umowy to 1,7 mld zł, podała spółka.

"Dostawy koksu przeznaczone są na rynek rumuński. Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 1,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Umowa została uznana jako istotna dla JSW z uwagi na jej prognozowaną wartość oraz stopień dywersyfikacji sprzedaży koksu, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 9,81 mld zł w 2018 r.

