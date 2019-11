Otwarcie nowej Rotundy wpisuje się w obchody 100-lecia istnienia banku.

Rotunda była rewitalizowana przez ostatnie trzy lata, a na ostateczny efekt miały wpływ konsultacje społeczne, przeprowadzone wśród mieszkańców Warszawy. Wzięło w nich udział ponad 10 tys. osób, które zgłosiły 1500 pomysłów na funkcje społeczne budynku.

"Jestem dumny, że ponownie oddajemy mieszkańcom stolicy Rotundę, która nie tylko odzyskała swoją świetność, ale także zyskała zupełnie nową jakość. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób jest emocjonalnie związanych z tym miejscem, co pokazały konsultacje społeczne, gdy przystępowaliśmy do rewitalizacji" - powiedział prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

Wskazał, że w efekcie powstała wizja nowej PKO Rotundy, która jest nie tylko siedzibą banku, ale także wielofunkcyjną, otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią. "Zapraszamy klientów do banku przyszłości - nowoczesnego i inteligentnego oddziału, w którym mogą liczyć na obsługę na najwyższym poziomie" - dodał.

Obsługa klientów będzie odbywała się na dwóch poziomach: 0 i -1, a najwyższa kondygnacja jest przeznaczona na przestrzeń publiczną, dostępną dla mieszkańców, gdzie mogą spotykać się i spędzać czas. W Strefie Spotkań, otwartej siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i 10-21 w weekend, można skorzystać z oferty kawiarni, odpocząć albo popracować, wziąć udział w wydarzeniach, które mogą być tam organizowane. Bank chce udostępniać tę przestrzeń organizacjom wspierającym rozwój startupów w Polsce; zamierza też promować wydarzenia kulturalne czy prezentować najnowsze rozwiązania technologiczne z różnych dziedzin życia.

W całym budynku dostępne jest bezpłatne Wi-Fi. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ograniczono do minimum konieczność drukowania papierowych dokumentów. Potwierdzenia najczęstszych zleceń (wpłaty, wypłaty i realizacji przelewu) mogą zostać wysłane do klienta drogą elektroniczną.

"W oddziale nie znajdziemy papierowych ulotek. Oferta banku jest prezentowana na interaktywnych ekranach dotykowych. Jesteśmy ekologiczni, ograniczamy papier, gdzie to możliwe" - powiedziała dyrektor otwieranego oddziału Alicja Drozdowska.

Prace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2017 roku. Generalnym Wykonawcą inwestycji została polska spółka NDI SA z Sopotu. We wrześniu 2017 roku wmurowano kamień węgielny, a w styczniu 2018 roku zakończono stan „0” inwestycji. Następnie trwały prace nad częścią naziemną.

Projekt nawiązuje do pierwotnego projektu Jerzego Jakubowicza, zrealizowanego w 1966 r. Do budowy nowej PKO Rotundy, która ma 3000 m kw. powierzchni licząc wszystkie kondygnacje, użyto stalowej konstrukcji o wadze ponad 500 ton. Jej szkielet tworzą: 21-tonowy słup o wysokości ponad 13,5 m, 13 podziemnych słupów obwodowych o wysokości 3,5-4 m oraz 48 słupów naziemnych, których wysokość wynosi 11-13 m. Dach rotundy powstał z 1200 elementów. Zastosowano tzw. "podwójną fasadę", wykonaną ze szkła laminowanego, dzięki czemu uzyskano wyjątkowy efekt wizualny. Szyby mają od około 5 do 9 metrów wysokości, a średnia masa szkła fasadowego to prawie 100 kg/m2.

Zrewitalizowany został również teren przed Rotundą. Dobudowano zewnętrzne patio w formie amfiteatru z żywymi fasadami z roślin, takich jak skrzyp zimowy, paprotka zwyczajna, turzyce, jałowce, trawy, trzmielina niska, sukulenty, które będą zielone przez cały rok. Fasady mają własny system nawadniania z wykorzystaniem deszczówki. W całej Rotundzie jest prawie 17 tysięcy roślin: 11,5 tysiąca posadzono na zewnątrz, a 5,5 tysiąca - wewnątrz budynku.

"Mam nadzieję, że budynek nowej PKO Rotundy będzie służył nie tylko klientom i pracownikom, ale warszawiakom. W budynku zmieniło się praktycznie wszystko, na piętrze pojawiła się przestrzeń publiczna, co spowoduje, że tak jak stary budynek był odbierany przez większość mieszkańców Warszawy tylko z zewnątrz, to nowa siedziba z przestronną i publicznie dostępną kondygnacją jest przeznaczona dla wszystkich, nie tylko klientów" - powiedział projektant budynku Bartłomiej Gowin.

Na zewnętrzne patio została przeniesiona tablica pamiątkowa upamiętniająca ofiary katastrofy sprzed 40 lat. W lutym 1979 r. doszło do wybuchu, który spowodował zniszczenie budynku. Była to największa katastrofa powojennej Warszawy, w wyniku której zginęło 49 osób, a 135 zostało rannych. (PAP)

Autor: Piotr Gozdowski