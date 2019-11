PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów HEG od 1 grudnia



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) od 1 grudnia będzie dostarczać paliwo gazowe do klientów spółki Hermes Energy Group (HEG), która zapowiedziała dziś zaprzestanie dostarczania gazu od 30 listopada br., podało PGNiG.

"Klienci, którzy pobierają paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa lub sieci przesyłowej Gaz-Systemu i nie wybrali innego sprzedawcy rezerwowego, mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu od PGNiG Obrót Detaliczny. Nie muszą oni podpisywać dodatkowych umów, ani wykonywać żadnych dodatkowych formalności, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy" - czytamy w komunikacie.

Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali klienci indywidualni, podano również.

"Klienci biznesowi rozliczani będą wg cennika zatwierdzonego przez zarząd spółki, zatem również wg tych samych cen, co inni klienci biznesowi. Odbiorcy ci mogą też skorzystać z tej samej oferty promocyjnej, co dotychczasowi klienci PGNiG" - czytamy dalej.

O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez PGNiG Obrót Detaliczny w terminie 30 dni od dnia zawarcia w jego imieniu przez operatora sieci umowy rezerwowej, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)