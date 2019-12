Klabater: Gra 'Big Pharma' sprzedała się w ponad 200 tys. sztuk na PC



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Gra "Big Pharma", której wydawcą jest Klabater, sprzedała się dotychczas w liczbie ponad 200 tys. sztuk w wersji na PC, podała spółka. Tytuł jest od teraz dostępny również na Xbox One, a od jutra - na PS4 i Nintendo Switch.

"Klabater, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wprowadza do sprzedaży symulator koncernu farmaceutycznego - 'Big Pharma'. Od dziś tytuł jest dostępny w wersji na konsole Xbox One, jutro zadebiutuje na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Wersja na komputery osobiste (PC) od dnia premiery sprzedała się w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy. Producentem gry jest Twice Circled" - czytamy w komunikacie.

"'Big Pharma' to znany graczom pecetowym tytuł - bestsellerowa produkcja, która zgromadziła już tysiące fanów. Od dziś w popularny symulator koncernu farmaceutycznego mogą zagrać także posiadacze konsoli Xbox One, a od jutra także właściciele Nintendo Switch i PlayStation 4. Tytuł oferuje rozbudowany gameplay wymagający skupienia oraz planowania, przy jednoczesnym zachowaniu konsolowej prostoty sterowania" - poinformował Michał Gembicki z zarządu spółki Klabater, cytowany w komunikacie.

W listopadzie Klabater zawał umowę z Meridiem Games, w której udzielił hiszpańskiej spółce wyłącznej licencji na dystrybucję i marketing fizycznej wersji gry na PS4 oraz Nintendo Switch. Dystrybucją cyfrową zajmie się na wyłączność i w skali globalnej Klabater.

Umowa została zawarta na okres dwóch lat, z automatycznym przedłużaniem okresu jej trwania na czas jednego roku. Producentem gry jest studio Twice Circled. Przy produkcji tytułu spółkę wsparła firma Positech Games, znana z "Gratuitious Space Battles" i serii "Democracy".

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)