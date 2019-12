The Dust ma umowę z inwestorem na realizację gry 'Projekt No. 5'



Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do ramowej umowy inwestycyjnej z 31 lipca br. Inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 5", podała spółka.

"Na podstawie preprodukcji, która zostanie wyprodukowana i opublikowana w serwisie Steam, spółka i inwestor dokonają analizy popytu, po czym podejmą decyzję o produkcji pełnej wersji gry" - czytamy w komunikacie.

Na dzień zawarcia umowy spółka i inwestor określili budżet gry zgodny z umową ramową.

W zamian za wkład inwestor ma zagwarantowane prawo do pobierania wynagrodzenia prowizyjnego uzależnionego od przychodów generowanych przez grę. Inwestor nie ma gwarancji zwrotu wniesionego wkładu, podano również.

31 lipca br. The Dust informował o podpisaniu ramowej umowy inwestycyjnej dotyczącej finansowania produkcji 15 gier na platformy PC oraz Nintendo Switch.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)