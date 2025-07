Ile kosztuje prawo jazdy w 2025?

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 9 lipca 2025 r., ustalono aktualne stawki za wydanie najważniejszych dokumentów dla kierowców. I tak:

prawo jazdy kosztuje 100 zł,

międzynarodowe prawo jazdy – 35 zł,

pozwolenie na kierowanie tramwajem – 30 zł.

Te opłaty będą obowiązywać od 1 sierpnia 2025 roku. Co ciekawe, dokładnie te same kwoty obowiązywały już wcześniej – od 2023 roku.

Od dekady bez rewolucji

Choć przepisy zmieniają się regularnie, same kwoty pozostały zaskakująco stabilne. Stawki z rozporządzenia z 2013 roku (po nowelizacji w 2023) obowiązywały do teraz i nadal będą aktualne. To oznacza, że od dawna nie nastąpiła żadna podwyżka, co w dzisiejszych czasach może dziwić. Biorąc pod uwagę ogólny wzrost kosztów życia, brak podwyżek w tej dziedzinie może być postrzegany jako pozytywny wyjątek.

Bez niespodzianek dla kierowców

Nowe przepisy zostały opublikowane 18 lipca w Dzienniku Ustaw RP z 2025 r., poz. 953 i zaczną obowiązywać dokładnie 14 dni po ogłoszeniu, czyli 1 sierpnia. Dla osób planujących zdobycie dokumentów w najbliższym czasie, oznacza to brak zaskoczeń przy kasie. Jeśli planowałeś wymianę prawa jazdy, wyrobienie międzynarodowego dokumentu lub uprawnienia do prowadzenia tramwaju – nie musisz się spieszyć. Cena nie wzrośnie ani o grosz.

Cennik bez zmian – rzadko spotykana stabilność

W świecie, gdzie ceny rosną z dnia na dzień, stabilność stawek urzędowych to coraz większa rzadkość. Prawo jazdy wciąż za 100 zł? Brzmi jak promocja, ale to po prostu efekt braku waloryzacji od lat. Czy w przyszłości można spodziewać się podwyżek? Tego nie wiadomo. Na razie jednak – Ministerstwo Infrastruktury daje kierowcom chwilę oddechu.

