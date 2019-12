PGE zakontraktowało nie mniej niż 4 332 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024r.



Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - W wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024 zakontraktowanych zostało warunkowo łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok.

"Łączny obowiązek mocowy obejmuje:

- 1 335 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat)

- nie mniej niż 2 957 MW dla jednostek modernizowanych (w tym nie mniej niż 2 598 MW z umową mocową na 5 lat oraz 359 MW z umową mocową na 7 lat)

- 40 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok)" - czytamy w komunikacie.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe, zastrzega PGE.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)