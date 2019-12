Ultimate Games: Wishlist outstanding w sklepie Steam wynosi ok. 843 tys. graczy



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam ("lista życzeń - wishlist") wynosi ponad 834 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań ("wishlist additions") przekracza 1,27 mln graczy, podała spółka.

"Jednocześnie zarząd wyjaśnia, że mniejszy przyrost listy życzeń w raportowanym okresie wynika m.in. z:

a) licznych promocji na gry emitenta organizowanych w sklepie Steam - zarówno promocji globalnych, jak i dedykowanych (własnych), w których to okresach klienci (gracze) usuwają gry ze swojej listy życzeń;

b) premier nowych gier spółki;

c) mniejszej ilości publikacji nowych gier (preprodukcji) emitenta w sklepie Steam;

d) mniejszej liczby umów wydawniczych na nowe gry w sklepie Steam - a tym samym przejęć gier na konto wydawnicze spółki;

e) zbyciu części praw do gier na rzecz podmiotów trzecich" - czytamy w komunikacie.

Lista życzeń - wishlist jest najważniejszym w ocenie zarządu spółki wskaźnikiem potencjału sprzedażowego gier na platformie PC, przypomniano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)