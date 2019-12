Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził rating podmiotu (issuer rating) PKN Orlen na poziomie Baa2 oraz ocenę indywidualną (baseline credit assessment - BCA) na poziomie baa3, podała agencja. Perspektywa wszystkich ratingów została zmieniona na negatywną ze stabilnej.

Jednocześnie Moody's potwierdził rating obligacji o wartości 500 mln euro, zapadających w 2021 r. oraz obligacji o wartości 750 mln euro, zapadających w 2023 r. na poziomie Baa2. Papiery te zostały wyemitowane przez Orlen Capital AB (publ) z gwarancjami PKN Orlen.

"Perspektywa ratingów PKN Orlen została zmieniona na negatywną ze stabilnej, odzwierciedlając intencję spółki w kwestii nabycia 100% kapitału jednej z największych polskich grup energetycznych - Energa S.A. (Baa1, ratingi w trakcie przeglądu) za ok. 2,9 mld zł (ok. 680 mln euro), a jednocześnie PKN Orlen jest w trakcie przejmowania drugiej co do wielkości polskiej firmy rafineryjnej Grupa Lotos S.A. z kapitalizacją rynkową wynoszącą ok. 16 mld zł (3,7 mld euro)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie PKN Orlen planuje przeznaczyć znaczące środki na program rozwoju petrochemii, chce także zwiększyć swoje zaangażowanie w segmentach wytwarzania energii oraz odnawialnych źródeł energii, podkreślono także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

