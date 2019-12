PSP: Bank Pekao uruchomił przelewy na telefon BLIK



Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Bank Pekao udostępnił klientom możliwość wykonywania przelewów na telefon BLIK, podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu płatności mobilnych BLIK. Użytkownicy BLIK-a mogą przelewać pieniądze w ten sposób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych dziewięciu banków.

"Przelewy na telefon BLIK stają się coraz popularniejszym sposobem na przekazywanie pieniędzy. W pierwszych trzech kwartałach tego roku użytkownicy zrealizowali blisko 11 mln takich transakcji. Atutem rozwiązania jest przede wszystkim to, że nie trzeba znać numeru konta odbiorcy przelewu, a pieniądze docierają do odbiorcy, nawet jeśli korzysta z usług innego banku, który udostępnia tę funkcję" - czytamy w komunikacie.

Obecnie, po uruchomieniu usługi w Banku Pekao, już dziewięć banków umożliwia wykonywanie przelewów na numer telefonu BLIK. Możliwe jest to także w Alior Banku, Banku Millennium, Credit Agricole, Getin Banku, ING Banku Śląskim, mBanku, PKO Banku Polskim i Santander Banku.

"Czasy, kiedy do przekazania pieniędzy drugiej osobie trzeba było znać długi numer rachunku, a odbiorca otrzymywał pieniądze po minimum kilku godzinach lub dopiero następnego dnia, odchodzą w przeszłość. Dziś na całym świecie widać wyraźny trend do wprowadzania płatności natychmiastowych. Klienci tego oczekują. BLIK oferuje takie rozwiązanie i staje się ono praktycznie powszechne z chwilą udostępnienia przez Bank Pekao SA" - powiedziała wiceprezes PSP Monika Król, cytowana w materiale.

Bank Pekao sukcesywnie i konsekwentnie udostępnia kolejne funkcje BLIK-a od momentu dołączenia do systemu w czerwcu 2018 roku, klienci mogą już płacić w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać pieniędzy z bankomatów. Udostępnienie przelewu na numer telefonu BLIK jest zwieńczeniem tego procesu, podkreślono w komunikacie.

"Korzystanie z bankowości mobilnej staje się codziennością. Coraz więcej klientów jest zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie ich osobistym budżetem. 'Nośnikiem' najbardziej innowacyjnych rozwiązań bankowych są najczęściej aplikacje mobilne. W Banku Pekao S.A. wdrażamy usługi i produkty, które są dla klientów wygodne, potrzebne i łatwe. Wdrożenie przelewów BLIK na telefon sprawia, że możemy poszczycić się najszerszą na rynku ofertą w tym zakresie" - podsumował dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności Banku Pekao Bartosz Zborowski.

BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska. Z BLIKa mogą korzystać również klienci Getin Noble Banku, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole, Pekao SA, Inteligo, T-Mobile Usługi Finansowe, a także banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB.

(ISBnews)