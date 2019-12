Były wicepremier i minister spraw zagranicznych Sabah al-Chalid al-Hamad al-Sabah został mianowany przez emira premierem już kilka dni po rezygnacji poprzedniego rządu - podała kuwejcka państwowa agencja informacyjna KUNA.

Mimo że kluczowe resorty pozostają zazwyczaj w rękach rodziny panującej, to teka ministra spraw wewnętrznych, wraz z funkcją wicepremiera, przypadła we wtorek Anasowi Chalidowi as-Salihowi, który choć jest byłym ministrem handlu, to nie należy do rodziny emira.

W nowym rządzie kobiety objęły trzy resorty: finansów, spraw społecznych oraz prac publicznych i budownictwa.

Poprzedni premier Dżabir al-Mubarak al-Hamad as-Sabah podał się do dymisji 14 listopada br. z powodu wniosku o wotum nieufności, z którym wystąpili posłowie dwa dni wcześniej. Wniosek dotyczył ministra spraw wewnętrznych, będącego starszym członkiem rodziny as-Sabah, ponieważ został upubliczniony jego spór z ministrem obrony na temat rzekomego niewłaściwego obchodzenia się z funduszami publicznymi.

Kuwejt, będący sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ma najbardziej otwarty system polityczny w regionie Zatoki Perskiej. W większości wybierany demokratycznie parlament ma uprawnienia do uchwalania prawa i przesłuchiwania ministrów.

Agencja Reutera zauważa, że tarcia między rządem a parlamentem w Kuwejcie doprowadzają do częstych zmian władzy. Rywalizacja między starszymi członkami rodziny rządzącej nierzadko odbywa się w parlamencie, a gabinety są rozwiązywane zazwyczaj, kiedy posłowie mają zadawać pytania lub głosować nad wotum nieufności wobec wyższych urzędników państwowych. (PAP)