Ryanair uruchomi loty z Poznania do Lwowa od kwietnia 2020 r.



Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Ryanair uruchomi od kwietnia 2020 roku nową trasę z Poznania do Lwowa, która stanie się częścią rozkładu lotów na lato przyszłego roku, podał przewoźnik. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu.

"Letni rozkład lotów Ryanaira w Poznaniu obejmuje łącznie 26 tras, w tym 3 nowe do Pafos, Podgoricy oraz Lwowa, a także 4 inne nowości, które po raz pierwszy ukażą się w sezonie letnim. Ten rekordowy rozkład lotów pozwoli obsłużyć 1,05 mln pasażerów rocznie" - dodano w komunikacie.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)