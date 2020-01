Archicom sprzedał 295 lokali, a przekazał 205 w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Grupa Archicom sprzedała 295 lokali i przekazała klientom 205 w IV kw. 2019 r., podała spółka. W całym 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.

"Miniony rok podsumowujemy z dużą satysfakcją. Zrealizowaliśmy zakładane cele sprzedażowe i przekazań aktami notarialnymi, osiągając tym samym rekordowe w naszej historii wyniki" - powiedział wiceprezes Tomasz Ślęzak, cytowany w komunikacie.

"Z optymizmem patrzymy też na 2020 rok, jednocześnie cały czas uważnie obserwując sytuację rynkową i analizując możliwe scenariusze. Szeroka i zróżnicowana oferta Archicomu cały czas gwarantuje klientom komfort wyboru mieszkania odpowiadającego ich preferencjom. Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu dla całej branży będzie jakość i wielkość banku gruntów, który w naszym przypadku jest bardzo zadowalający. W 2019 uzupełniliśmy go o kolejne, atrakcyjne działki pod budowę około 3 300 mieszkań, z czego ponad 2 000 poza Wrocławiem" - dodał Ślęzak.

Grupa sprzedała w 2019 r. 1 462 lokale i był to wynik o prawie 7% wyższy od 1 370 lokali sprzedanych w 2018 r. W ostatnim kwartale nabywców znalazło 295 lokali, w stosunku do 361 lokali sprzedanych w analogicznym okresie 2018 r. W całym 2019 r. klienci podpisali 1 382 notarialne umowy przeniesienia własności i sprzedaży lokali, czyli o 4% więcej od 1 329 zawartych w 2018 r.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)