Grupa IMS wdraża audiomarketing na stacjach paliw Watis



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Spółka z grupy kapitałowej IMS wdraża audiomarketing na stacjach paliw Watis, podało IMS.

"Marketing sensoryczny w postaci wyselekcjonowanej listy utworów ma sprawić, by klienci punktów Watis czuli się w nich jeszcze bardziej komfortowo" - czytamy w komunikacie.

Audiomarketing polega na dobraniu muzycznego tła do punktów lub obiektów handlowych tak, aby jak najlepiej pasowało ono do charakteru danego miejsca oraz gustu jego klientów. Ponadto audiomarketing ma tworzyć w nich atmosferę sprzyjającą robieniu zakupów oraz wydłużeniu czasu pobytu konsumentów. Dedykowaną playlistę każdorazowo przygotowują posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie eksperci muzyczni IMS, którzy oprócz odpowiedniego wykształcenia, w zdecydowanej większości sami są aktywnymi muzykami, podkreślono.

Watis to sieć stacji paliw, która działa na rynku od 1995 r. Watis ma silną, stabilną pozycję i rozpoznawalną markę wśród stacji niezrzeszonych. W swojej ofercie oprócz paliw i LPG ma również produkty spożywcze, kawę , hot-dogi, oleje, akcesoria do samochodów oraz ekogroszek.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)