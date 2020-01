Grupa Lotos zainwestuje 100 mln zł w rozwój terminala paliw w Piotrkowie Tryb.



Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała umowy związane z rozbudową i modernizacją terminala paliw w Piotrkowie Trybunalskim, podała spółka. Właścicielem obiektu jest Lotos Terminale, spółka odpowiedzialna w ramach grupy kapitałowej za magazynowanie i dystrybucję paliw na terenie całego kraju. Inwestycję zrealizuje KB Pomorze. Wartość inwestycji to niespełna 100 mln zł.

"Ta inwestycja to nasza odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie rynku na usługi przeładunkowe spowodowane skuteczną walką państwa z tzw. szarą strefą. Systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży i wzrastające oczekiwania klientów powodują konieczność stałej optymalizacji siatki terminali paliw wykorzystywanych w procesie dystrybucji paliw. W procesie tym Grupa Lotos zawsze stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać własne bazy i terminale przeładunkowe. Stąd też potrzeba rozbudowy obiektu w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedział p.o. prezesa Grupy Lotos Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.

Wartość inwestycji to blisko 100 mln zł. Razem z umową dot. rozbudowy podpisano również umowę kredytową z Bankiem Millennium na finansowanie tego zadania. Rozbudowany i zmodernizowany terminal prawie czterokrotnie (do 11 100 m3) zwiększy swoją pojemność magazynową. Ponad dwukrotnie zwiększy się też jego zdolność przeładunkowa (do 700 000 m3/rok). Z 1 700 do 2 500 l/min wzrośnie również prędkość nalewu, podano także.

"Celem strategicznym spółki Lotos Terminale jest skuteczne konkurowanie na rynku magazynowym i dystrybucyjnym paliw. Aby temu sprostać, musimy posiadać terminale paliw o wystarczającym poziomie przeładunkowym, jak również wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów, m. in. co do szybkości i jakości obsługi. Dlatego właśnie inwestujemy w rozwój terminala w Piotrkowie Trybunalskim, który dzięki podpisanej dziś umowie już niedługo będzie świadczył pełen zakres usług" - podkreślił prezes Lotos Terminale Tadeusz Szkudlarski.

W ramach inwestycji powstanie też instalacja do przeładunku i magazynowania LPG, a także instalacja dozowania dodatków uszlachetniających do benzyn i olejów napędowych oraz instalacja dozowania biokomponentów do olejów napędowych. Dzięki temu terminal będzie oferował pełen asortyment produktów. Zakończenie prac zaplanowano na przełomie 2022/2023 roku, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)