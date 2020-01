Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Novaturas osiągnął 9,1 mln euro obrotów w grudniu 2019 r., tj. o 16% mniej licząc rok do roku, podała spółka. Narastająco za okres styczeń-grudzień obroty spadły o 1% r/r do 179,8 mln euro.



"W grudniu 2019 r. Novaturas obsłużył 11,2 tys. klientów, tj. o 25% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W okresie styczeń-grudzień 2019 r. Novaturas obsłużył 293 598 turystów. Liczba klientów była o 4% niższa niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.



"Spółka zauważa, że sezon zimowy jest najmniej intensywny na bałtyckim rynku turystycznym, ze szczególnie niskimi przepływami klientów w grudniu i styczniu. W odpowiedzi na te trendy, w tym roku spółka koncentruje się na lepszej sprzedaży, a nie na większych przepływach klientów w okresie mniejszej intensywności. Innymi słowy, mniejsze wolumeny w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. zostały wcześniej zaplanowane strategicznie przy skupieniu się na lepszej rentowności" - czytamy w komunikacie.



Spółka zwróciła też uwagę, że na wyniki pozytywnie wpływa zmiana nawyków klientów w zakresie wcześniejszego zakupu wakacji. Po rozpoczęciu sprzedaży wczesnych rezerwacji na sezon letni 2020 (od 1 sierpnia 2019 r.), Novaturas odnotował pozytywne reakcje klientów i znaczny wzrost wczesnych rezerwacji w porównaniu z rokiem ubiegłym, co stwarza solidną podstawę na nadchodzący okres, podano także.



Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.



(ISBnews)