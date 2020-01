Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wycofać akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:

a. 893 375 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINDKP00021;

b. 2 231 125 akcji zwykłych na okaziciela, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLINDKP00013" - czytamy w uchwale.

Walne zobowiązało zarząd spółki do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania tychże akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W połowie grudnia Rolmex, działając w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Handlem Międzynarodowym, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz, ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję. Po zakończeniu przymusowego wykupu, Indykpol oraz Rolmex wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia posiadają łącznie 100% akcji spółki.

W połowie grudnia GPW podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku akcjami Indykpolu w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 891,48 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)