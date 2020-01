W ciągu roku wartość kredytów hipotecznych wzrosła aż o ponad 15 proc. To znacznie więcej, niż spodziewali się analitycy Biura Informacji Kredytowej, które przygotowało to zestawienie. BIK oceniał, że wzrost wyniesie co najwyżej 8 proc., ale nie doszacował potencjału rynku. A konkretnie wzrostu cen mieszkań, jaki nastąpił w ubiegłym roku.

– Poza tym rok 2019 był rekordowy pod względem wartości przeciętnych wynagrodzeń, co przy nadal historycznie niskich stopach procentowych pozwoliło zaciągać Polakom coraz wyższe kredyty – tłumaczy Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

W ten sposób zbiegły się dwa napędzające się trendy: z jednej strony rosło zainteresowanie mieszkaniami, z drugiej kupujących było stać na to, by pożyczać coraz więcej pod hipoteki. Dzięki czemu mogli nabywać coraz droższe własne M. Co również podkręcało popyt i prowadziło do dalszego wzrostu cen. O tym, że tak było, świadczą dane GUS o cenach mieszkań – w III kwartale ub.r. wzrosły one o ponad 9 proc. – a także informacje BIK wskazujące, że ubiegłoroczny kredytowy skok to zasługa większej sprzedaży kredytów na wysokie kwoty.

– Dynamika tych powyżej 350 tys. zł wyniosła ponad 36 proc. – zwraca uwagę Waldemar Rogowski. Czy to źle? Z jednej strony tylko zbliżyliśmy się do rekordu z 2008 r., gdy wartość kredytów hipotecznych przekroczyła 66,3 mld zł. Ale wtedy poziom płac był dużo niższy niż dziś, a akcja kredytowa była napędzana nie tylko wzrostem cen mieszkań, ale też ofertą atrakcyjnych wówczas kredytów we frankach. I z tego punktu widzenia obecnie rynek jest bardziej bezpieczny. Co nie znaczy, że zupełnie nie ma ryzyka. Oprocentowanie jest dziś bardzo niskie, a to nie musi trwać wiecznie. Natomiast kredyt hipoteczny to zobowiązanie często na kilkadziesiąt lat.

