- Spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy przychodzą do naszego projektu, bo potrzebują wiedzy i chcą wyjść na rynki zagraniczne – mówi Jakub Machała z Google Internetowe Rewolucje w eksporcie. – I my im tę wiedzę możemy dostarczyć, bazując na takich narzędziach jak Google Trends, Google Ads czy Market Finder. Jesteśmy w stanie pokazać przedsiębiorcom, jaki jest potencjał na danych rynkach, jaka jest konkurencja, która już tam działa i jakie są trendy konsumenckie.

Kto może wziąć udział w projekcie?

• przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność eksportową

• oraz ci, którzy chcieliby dopiero dowiedzieć się, jak rozpocząć przygodę ze sprzedażą międzynarodową przez internet

Google - Internetowe Rewolucje w eksporcie - 2019

Co otrzyma przedsiębiorca:

• Indywidualną konsultację eksportową z wykwalifikowanym doradcą

• plan działania dla przedsiębiorstwa

• 2-miesięczny okres wsparcia w realizacji planu eksportowego



- Google dostarcza wiedzę i doświadczenie, narzędzia do analityki rynku i informacje co robią użytkownicy. Staramy się przyciągać inwestorów zagranicznych, którzy mogą wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem. Chcemy też łączyć firmy oraz przekazywać wiedzę w zakresie przywództwa, co jest ważne dla rozwoju firm – zapewnia Michał Kramarz, Head of Google for startups CEE.



Chcesz dołączyć do projektu Google? Tu znajdziesz formularz zgłoszeniowy:

https://events.withgoogle.com/google_internetowe_rewolucje/registrations/new/#”