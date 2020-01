PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 9,22 mld m3 w IV kw. 2019



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 30,7 mld m3 w 2019 r. wobec 29,04 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W samym IV kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 9,22 mld m3 wobec 8,58 mld m3 rok wcześniej.

Wydobycie gazu ziemnego przez wyniosło 4,49 mld m3 w 2019 r. (1,17 mld m3 w samym IV kw.) wobec 4,55 mld m3 rok wcześniej (1,2 mld m3 w IV kw. 2018) według wstępnych szacunków, poinformowała spółka.

Wolumen importu do Polski gazu ziemnego wyniósł w 2019 r. 14,85 mld m3 (3,97 mld m3 w samym IV kw.) wobec 13,53 mld m3 rok wcześniej. Z kierunku wschodniego import wyniósł w minionym roku 8,95 m3 wobec 9,04 m3 rok wcześniej, podano także.

Wolumen dystrybucji gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w jednostkach naturalnych wyniósł w 2019 r. 11,53 mld m3 wobec 11,75 mld m3 rok wcześniej.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł w ub.r. 1 216,5 tys. ton wobec 1,345,4 tys. ton rok wcześniej. Z kolei wolumen sprzedaży: 1 210,2 tys. ton wobec 1 410,1 tys. ton rok wcześniej.

Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w tym okresie 39,26 PJ, wobec 40,66 PJ w okresie porównawczym.

"Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra energii) wynosił ok. 3,7 mld m3 gazu. Powyższy stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalu. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System" - czytamy też w komunikacie.

Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione w dniu publikacji raportu rocznego za 2019 r., zastrzeżono.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)