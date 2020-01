Globalna produkcja stali osiągnęła poziom 1 869,9 mln ton w 2019 roku, co oznacza wzrost o 3,4% r/r. Jednocześnie we wszystkich regionach świata zanotowano spadki, za wyjątkiem Azji i Bliskiego Wschodu, wynika z danych WA.



W Azji wyprodukowano w minionym roku 1 341,6 mln ton stali, tj. o 5,7% więcej niż w roku 2018. Z tego 996,3 mln ton wyprodukowano w Chinach (+8,3% r/r), dzięki czemu udział tego kraju w światowej produkcji stali wzrósł do 53,3% (wobec 50,9% rok temu). Na kolejnych miejscach znalazły się Indie (111,2 mln ton, +1,8% r/r), Japonia (99,3 mln ton, -4,8% r/r) i Korea Południowa (71,4 mln ton, -1,4% r/r), podano.



Produkcja stali w Unii Europejskiej wyniosła 159,4 mln ton, tj. o 4,9% mniej niż w 2018 roku. Wśród największych producentów znalazły się Niemcy (39,7 mln ton, -6,5% r/r), Włochy (23,2 mln ton, -5,2% r/r), Francja (14,5 mln ton, -6,1% r/r) i Hiszpania (13,6 mln ton, -5,2% r/r), wynika również z danych WA.



W Ameryce Północnej wyprodukowano 120 mln ton surowca, tj. o 0,8% mniej niż rok wcześniej. W tym w Stanach Zjednoczonych produkcja wyniosła 87,9 mln ton (+1,5% r/r).



W krajach byłego ZSRR produkcja wyniosła 100,4 mln ton (-0,5% r/r), w tym 71,6 mln ton w Rosji (-0,7% r/r) i 20,8 mln ton na Ukrainie (-1,2% r/r).



Na Bliskim Wschodzie wytworzono 45,3 mln ton stali, tj. o 19,2% więcej niż w 2018 r.



Wreszcie w Ameryce Południowej produkcja wyniosła 41,2 mln ton i była o 8,4% niższa niż rok wcześniej. Z tego w Brazylii wytworzono 32,2 mln ton (-9% r/r).



Oprócz tego Turcja wyprodukowała 33,7 mln ton stali (-9,6% r/r), Afryka - 17 mln ton (-2,3% r/r), a Oceania 6,1 mln ton (-2,9% r/r), podsumowano.



