BM Reflex: Obniżki cen paliw na stacjach mogą wynieść średnio 3-5 gr: l



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews/ BM Reflex) - W związku ze spadkiem cen na rynku hurtowym, utrzymuje się duże prawdopodobieństwo obniżek cen paliw na stacjach w kolejnych dniach. W większym stopniu może to dotyczyć oleju napędowego niż benzyn, a obniżki mogą wynieść średnio ok. 3-5 gr/l, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Koniec miesiąca na rynku ropy naftowej został zdominowany przez obawy o spadek popytu na paliwa lotnicze w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa poza Chiny, tym bardziej że Światowa Organizacja Zdrowia podniosła zagrożenie do rangi globalnej.

Wpływ spadku cen ropy na rynek krajowy mógłby być większy, gdyby nie osłabienie złotego wobec dolara. Ale i tak możemy mieć powody do zadowolenia.

Za nami trzeci z rzędu tydzień obniżek cen paliw na krajowych stacjach. Ceny paliw na koniec miesiąca kształtują się na następujących poziomach: dla benzyny bezołowiowej 95 - 4,93 zł/l, bezołowiowej 98 - 5,26 zł/l, oleju napędowego - 5,15 zł/l i autogazu 2,35 zł/l i są średnio niższe o 3-4 grosze na litrze niż przed tygodniem, ale wyższe niż przed rokiem. Ceny benzyny 95 wzrosły w skali roku o 14gr/l, benzyny 98 o 15 gr/l, oleju napędowego i autogazu o 12 gr/l.

W związku z sukcesywnym spadkiem cen na rynku hurtowym utrzymuje się duże prawdopodobieństwo obniżek w kolejnych dniach. W większym stopniu może to dotyczyć oleju napędowego niż benzyn, a obniżki mogą wynieść średnio około 3 - 5 groszy na litrze.

Warto dodać, że od początku roku hurtowe ceny benzyny spadły o ok. 14 groszy na litrze netto, a oleju napędowego o ponad 35 groszy na litrze.

Spadki na rynku ropy naftowej są efektem nieoczekiwanego wzrostu zapasów ropy w USA i informacji o zawieszeniu przez kolejne linie lotów do Chin, co oznacza, że obawy o spadek popytu na paliwa lotnicze materializują się. Ceny ropy naftowej Brent pozostają w rejonie 58,80 USD/bbl.

Zgodnie z ostatnimi danymi EIA zapasy ropy w USA wzrosły w skali tygodnia o 3,5 mln bbl do 431,7 mln bbl. Produkcja ropy naftowej pozostała na rekordowym poziomie 13 mln bbl/d.

Wsparciem dla rynku mogą być kolejne komentarze przedstawicieli krajów OPEC sugerujące, że termin marcowego spotkania kartelu, w związku z obecną sytuacją, może zostać przyspieszony. Rynek oczekuje, że OPEC albo zwiększy skalę redukcji wydobycia albo przynajmniej przedłuży obecne niższe limity produkcji co najmniej do połowy roku.

(ISBnews/ BM Reflex)