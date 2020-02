Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,77 proc. osiągając poziom 2.122,91 pkt., WIG zwyżkował o 0,9 proc. do 58.121,81 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,5 proc. do 4.102,88 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,6 proc. do 12.824,64 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.052 mln zł, z czego 907 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 przez pierwsze dwie godziny notowań zyskał około 30 pkt., po czym do końca sesji poruszał się w przedziale 2.118-2.130 pkt.

Na zagranicznych rynkach DAX wzrósł 1,4 proc., a S&P500 zwyżkował 0,8 proc. - o godz. 17.35.

W WIG20 najmocniej zyskały notowania Alior Banku - wzrost o 7,6 proc. oraz mBanku i PKN Orlen - w górę po 3 proc.

W czwartek mBank opublikuje wyniki finansowe za IV kw. 2019 r. Analitycy spodziewają się 104,9 mln zł zysku netto.

Orlen podał, że ma umowę na realizację instalacji Visbreakingu; szacuje, że po zakończeniu projektu EBITDA może wzrosnąć od 340 mln zł do 415 mln zł rocznie.

Najmocniej wśród blue chipów spadły notowania JSW - o 2,7 proc., oraz CCC - o 2 proc.

Na szerokim rynku wzrostami kursów akcji wyróżniły się: ML System - o 16 proc., Altus TIF i Forte - po 10 proc., Mabion - o 6,1 proc.

Kurs ML System wyznaczył nowe maksimum, a Forte jest najwyżej od października 2018 r.

W pierwszych minutach po informacji, że Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności i nałożyła na towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł, kurs spadał o ponad 8 proc., jednak zakończył notowania na plusie. (PAP Biznes)