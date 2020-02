"Inspekcje rurociągów CPC były dla nas dużym wyzwaniem. Zetknęliśmy się z bardzo specyficzną technologią produkcji rur i musieliśmy do niej dostosować ustawienia tłoków diagnostycznych. Nasz zespół jednak szybko znalazł optymalne rozwiązanie, a dzięki temu obie inspekcje na Tajwanie zakończyliśmy sukcesem" - powiedział prezes spółki Naftoserwis Krzysztof Zalewski, cytowany w komunikacie PERN.

PERN przypomniał, że Naftoserwis to podmiot zapewniający diagnostykę rurociągów tłokami inteligentnymi wykorzystując technologię ultradźwięków. "W ten sposób operator otrzymuje szczegółowe informacje o uszkodzeniach materiałowych czy zjawiskach korozyjnych zachodzących wewnątrz rurociągu" - wyjaśniła spółka.

Jak podał PERN, w ostatnim czasie Naftoserwis wykonał podobne inspekcje, czyli badania stanu rurociągów dla PKN Orlen oraz Grupy Lotos, a także dla klientów na terenie Belgii, Niemiec i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółka wykonywała też podobne prace dla PERN.

Naftoserwis to specjalistyczny podmiot, który z końcem 2018 r. przejął CDRiA - inną spółkę serwisową z grupy PERN, wykonującą badania stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej. Obecnie Naftoserwis kontynuuje działalność CDRiA, polegającą na badaniu stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej przy użyciu własnych urządzeń - tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek i korozji.

Wcześniej badania takie CDRiA wykonała m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

Naftoserwis świadczy także usługi serwisowe w bazach paliw, zapewniając ciągłą sprawność techniczną i eksploatacyjną instalacji i urządzeń. Spółka ma 10 zakładów serwisowych na terenie całej Polski. Współpracuje także z największymi operatorami w branży paliwowej.

W 2019 r. Naftoserwis wprowadził do swej oferty usług wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową - wcześniej spółka świadczyła usługi czyszczenia jedynie zbiorników na paliwa.

Także w 2019 r. Naftoserwis informował, iż został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów. PPSA powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając w ten sposób aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PERN, do którego grupy należy Naftoserwis, to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. (PAP)