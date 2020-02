O decyzji poinformował rzecznik linii w oświadczeniu przesłanym agencji AFP.

Z kolei regionalna francuska linia lotnicza Twin Jet odwołała wszystkie loty do włoskiej Lombardii do 15 marca włącznie. O swojej decyzji Twin Jet poinformowała w komunikacie prasowym.

Epidemia koronawirusa dotknęła osiem regionów Włoch, do których władze dodają region Rzymu, w którym pojawiły się trzy przypadki zachorowania: dwóch chińskich turystów i mężczyzny wracającego z Chin. Najbardziej dotknięte są Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie zarejestrowano większość z 323 przypadków zakażenia i 11 zgonów. Ograniczenia w ruchu wprowadzono w jedenastu włoskich gminach.

Francuski rząd odradza podróżowanie do tych regionów. „Osoby, które planowały udać się do najbardziej dotkniętych obszarów i które mogą (...) odroczyć podróż, są o to proszone” - powiedział we wtorek sekretarz stanu ds. transportu Jean-Baptiste Djebbari w radiu France Info.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)