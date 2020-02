Chiny: W Guangdongu ruszy formalna nauka online, szkoły wciąż zamknięte

Źródło: PAP

Władze prowincji Guangdong na południu Chin nakazały wszystkim szkołom podstawowym i średnim w regionie, by 2 marca uruchomiły naukę online – podały w środę lokalne media. Termin powrotu uczniów do szkolnych ław będzie zależał do rozwoju epidemii koronawirusa.