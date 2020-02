Minister Błaszczak pytany w radiowej Jedynce czy Polacy mają powody do obaw w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem zapewnił, że administracja państwowa jest przygotowana do tego, by udzielić pomocy w sytuacji zagrożenia wirusem. Minister podkreślił, że wojsko polskie też jest dobrze przygotowane do tego, żeby nieść pomoc.

"Medyczne służby wojskowe są gotowe żeby nieść pomoc, żeby reagować w sytuacji zagrożenia. Wojsko jest przygotowane; wojsko dysponuje 14 szpitalami na terenie całego kraju. Przygotowany jest też transport wojskowy" - zapewnił Błaszczak.

Minister zwrócił też uwagę, że kwestia wirusa jest obecna w kampanii wyborczej. "Mamy kampanię wyborczą i są tacy, którzy próbują wykorzystać do walki wyborczej właśnie to wszystko, co dzieje się w sprawuje wirusa" - dodał.

Według rządu Polska jest przygotowana na zarządzanie kryzysowe i sytuacje awaryjne m.in. przez zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu oraz profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że koronawirus dotrze do Polski, jednak - jak zapewnił - służby są w gotowości do przeciwdziałania epidemii.

We wtorek - jak informował wiceminister infrastruktury Marcin Horała - wprowadzono na wszystkich lotniskach procedury kontroli osób powracających z krajów zagrożonych koronawirusem, w tym z Chin i północnych Włoch. Procedury dotyczą m.in. pomiaru temperatury, a osoby ze wskazaniami podejrzenia zarażenia się koronawirusem są kierowane na badania lekarskie.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych. Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski