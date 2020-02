PERN chce przystosować rurociągi odcinka wschodniego magistrali „Przyjaźń” do tłoczenia ropy naftowej z bazy pod Płockiem do bazy w Adamowie przy granicy z Białorusią, czyli rewersyjnie, w alternatywnym kierunku niż obecnie. Spółka ogłosiła przetarg w tej sprawie. Oferty można składać do 12 marca.