Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zleceń Comarchu jest aktualnie o 8-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.



"Po dobrym ostatnim kwartale 2019 r. dynamika pozyskiwania zleceń jest coraz lepsza. Teraz prognozowany na ten rok portfel jest 8-10% wyższy wobec prognozowanego w analogicznym okresie ub.r." - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.



Dodał, że zatrudnienie w Comarchu będzie wykazywać podobne tendencje jak we wcześniejszych latach, a więc w II półroczu spodziewany jest jego wzrost związany z pozyskiwaniem absolwentów.



Ponadto grupa prowadzi negocjacje w zakresie akwizycji spółki IT z Francji, działającej w obszarze e-zdrowie.



"To bardzo mały projekt rzędu 2 mln euro, ale liczymy, że uda się pozyskać produkt i ludzi z wiedzą" - wskazał wiceprezes Comarchu.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



