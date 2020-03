Kudlow, który w piątek udzielił całej serii wywiadów telewizyjnych, podkreślił, że jest za wcześnie, by ocenić, jak bardzo zwolni amerykańska gospodarka; zapewnił jednak, że nie grozi jej recesja.

"Rozważamy bodźce (wspierające gospodarkę) precyzyjnie wycelowane (...) w te obszary, które ucierpiały najbardziej, i które zdołają jak najbardziej pomóc w krótkim czasie" - powiedział w wywiadzie dla Bloomberg News.

Zaapelował do inwestorów, by "nie reagowali nadmiernie" na spadki na giełdach i dodał, że inwestorzy długoterminowi powinni kupować akcje właśnie teraz, podczas globalnych spadków ich notowań.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial spadał o 2,91 proc. do 25.361 pkt, a S&P 500 o 2,9 proc. do 2.936 pkt, a Nasdaq Comp. traci 2,95 proc. do 8.480 pkt.

W wystąpieniach w Fox Business i CNBC Kudlow odrzucił propozycje wsparcia gospodarki większym pakietem pomocowym, argumentując, że wirus w USA "jest w dużej mierze powstrzymany" i "nie należy działać przedwcześnie".

"Washington Post" podał, powołując się na źródła, że Biały Dom rozważa ulgi podatkowe dla tych firm, które już teraz ponoszą straty ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii, jak sektor turystyczny, czy linie lotnicze.

Wcześniej w piątek prezydent podpisał ustawę, na mocy której rząd USA przeznaczy 8,3 mld dolarów na walkę z epidemią koronawirusa. Donald Trump powiedział następnie dziennikarzom, że "rynki odbiją się" i po raz kolejny ocenił, że "Fed powinien obniżyć (stopy procentowe) i stymulować gospodarkę".

Jeżeli produkcja w wielu chińskich zakładach pozostanie zawieszona przez kolejne tygodnie i łańcuch dostaw zostanie przerwany, to odbije się to bardzo źle na amerykańskich fabrykach, których produkcja uzależniona jest od importu z Chin - ocenił Reuters.

Na giełdach od kilku dni panuje niepokój, a notowania akcji na przemian rosną i spadają, w zależności od tego jak inwestorzy oceniają ryzyko związane z wirusem i kroki podejmowane przez rządy i banki centralne, by ograniczyć ryzyko spowolnienia gospodarki.

W piątek na otwarciu giełda nowojorska odnotowały duże spadki, a oprocentowanie 10-letnich obligacji spadło do rekordowo niskiego poziomu - 0,70 proc., co oznacza, że wzrósł znacznie apetyt inwestorów na najbezpieczniejsze lokaty.

>>> Czytaj też: OPEC nie dogadał się Rosją. Ceny ropy spadają o 7 proc.