Według wstępnych wyników, opublikowanych 6 lutego, w I-IV kw. 2019 r. bank miał 1 658,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 293,9 mln zł wobec 3 759,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 371,7 mln zł wobec 1 304,9 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r. wobec 141,81 mld zł na koniec 2019 r.

"W 2019 roku z naszych usług postanowiło skorzystać 473,7 tys. nowych klientów detalicznych i 13,2 tys. nowych klientów korporacyjnych. Wzrost liczby klientów przekłada się na wzrost wolumenów biznesowych - kredyty naszych klientów wzrosły w 2019 roku o 14 mld zł do łącznej wartości 118,5 mld zł, a depozyty naszych klientów wzrosły w tym czasie o 12,9 mld zł do 128,8 mld zł" - napisał prezes Brunon Bartkiewicz w liście do akcjonariuszy.

"Wzrost liczby klientów, transakcji i wolumenów komercyjnych przekłada się na wyniki naszego banku. W 2019 roku wynik netto banku wyniósł ponad 1,6 mld zł, czyli o 9% więcej niż w zeszłym roku. Daje to rentowność kapitału własnego na poziomie 11,6%. Wyniki te osiągamy zachowując dużą ostrożność - jakość naszych aktywów jest wyraźnie lepsza niż średnia w sektorze. Wartość współczynników kapitałowych pozwala nam na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, bez zagrożenia dla wzrostu działalności biznesowej" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 658,7 mln zł wobec 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

>>> Czytaj też: Analitycy: Koronawirus w centrum uwagi rynków. Możliwa lekka korekta złotego