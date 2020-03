X-Trade Brokers miał 57,7 mln zł zysku netto, 65,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - X-Trade Brokers odnotował 57,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 101,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezentując wcześniej wstępne dane, spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 57,86 mln zł w 2019 r.



Zysk operacyjny wyniósł 65,41 mln zł wobec 115,81 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 72,17 mln zł wobec 119,74 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 239,3 mln zł w 2019 r. wobec 288,3 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku XTB kontynuowało realizację zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, co przełożyło się m.in. na blisko 80% wzrost liczby nowych klientów w porównaniu do roku 2018. Dodatkowo XTB sukcesywnie wprowadzało do oferty nowe produkty, takie jak instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, równocześnie cały czas poszerzana była oferta akcji oraz ETF o nowe instrumenty pożądane przez klientów. Zapewniliśmy inwestorom dostęp do prawie 4 300 instrumentów finansowych z całego świata" - napisał prezes Omar Arnaout w liście do akcjonariuszy.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów. W 2019 roku grupa pozyskała 36 555 nowych klientów. W samym IV kwartale 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów była rekordowa w stosunku do wcześniejszych kwartałów lat ubiegłych" - czytamy dalej.

Według niego, zapoczątkowane interwencją produktową ESMA zmiany regulacyjne na rynku europejskim zmieniają oblicze branży CFD. Stworzyło to dla XTB zarówno szanse, jak i zagrożenia.

"Z jednej strony widoczny jest spadek wolumenu obrotów u europejskich brokerów, w tym XTB. Z drugiej, zarząd XTB przekonany jest o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym. Małymi krokami przez rynek przechodzi fala konsolidacji, która powinna pozwolić XTB utrwalić jej mocną pozycję na rynku europejskim. Z rynku stopniowo znikają mali, lokalni brokerzy, niebędący w stanie wytrzymać presji regulacyjnej i silnej konkurencji ze strony większych, międzynarodowych brokerów, takich jak XTB. W konsekwencji u dużych brokerów obserwowalny jest przyrost bazy klienckiej" - podsumował prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 54,15 mln zł wobec 90,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)