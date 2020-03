Obecnie Wielka Brytania jest w pierwszej fazie - powstrzymywania, gdy celem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się epidemii. W razie opóźniania główna energia skupiona będzie na tym, by ją spowolnić, tak by nie było skumulowania zachorowań, co mogłoby doprowadzić do niewydolności systemu opieki zdrowotnej, a także by dać więcej czasu na badania nad szczepionką przeciw wirusowi.

Spodziewana decyzja o przejściu do drugiej fazy jest związana z oficjalnym uznaniem w środę przez Światową Organizację Zdrowia koronawirusa Covid-19 za pandemię oraz z faktem, że tego dnia nastąpił największy jak dotychczas w Wielkiej Brytanii wzrost nowych zachorowań - z 373 do 460 oraz zgonów z sześciu do ośmiu.

W fazie powstrzymywania możliwe jest ogłoszenie działań zwiększających, jak to określono, dystans społeczny, czyli odwoływanie imprez masowych czy zachęcanie ludzi, by nie korzystali z komunikacji publicznej, choć prawdopodobnie takie restrykcje w czwartek jeszcze nie zostaną wprowadzone.

Na tym etapie spodziewane jest także wydanie zalecenia, by wszystkie osoby z nawet najmniejszymi objawami choroby czy gorączką pozostawały w domach. Obecnie izolacji mają się poddawać osoby, które wróciły z krajów będących głównymi ogniskami choroby oraz te, które miały kontakt z zakażonymi.

Trzecia faza rządowej strategii przewiduje ograniczanie skutków epidemii. Równolegle z każdym z etapów strategia zakłada prowadzenie badań nad szczepionką i lekarstwami.

W środę wieczorem podano również, że oprócz zakażonej koronawirusem i odbywającej kwarantannę wiceminister zdrowia Nadine Dorries w odosobnieniu przebywa jeszcze dwóch członków rządu w szczeblu wiceministrów, którzy mieli z nią kontakt - Edward Argar, również z resortu zdrowia, zaś nazwiska drugiej osoby nie ujawniono.

Posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego - już drugie w tym tygodniu - odbędzie się wczesnym popołudniem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)