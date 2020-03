AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - AccorInvest stał się właścicielem 98,6% akcji Orbisu, co oznacza, że dobiegł końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał Orbis.

"Cieszymy się, że do naszej grupy dołącza Orbis, który ma znakomite portfolio aktywów, długoletnie doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i hotelarstwa na kluczowych rynkach oraz zespoły profesjonalistów na co dzień pracujące w tych obszarach. Dzięki integracji z Orbisem portfolio AccorInvest obejmuje obecnie ponad 900 hoteli, tj. 135 tys. pokoi, a łączne przychody wynoszą ponad 4 mld euro. Pozwala nam to zwiększyć geograficzny zasięg działania o dynamiczne rynki europejskie, a także wzmocnić bazę naszych hoteli ekonomicznych i średniej kategorii. Jestem przekonany, że integracja przebiegnie pomyślnie i uruchomi potencjał dalszego rozwoju" - powiedział dyrektor generalny AccorInvest John Ozinga, cytowany w komunikacie.

Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na podstawie umów zarządzania hotelami i franczyzy, co miało miejsce w październiku 2019 r. Obecnie Orbis jest właścicielem 73 hoteli w 6 krajach i jako właściciel nieruchomości idealnie uzupełnia strukturę organizacyjną spółki AccorInvest, wskazano również.

"W ostatnich latach Orbis dokonał zasadniczych przekształceń swojej działalności. W 2019 roku otworzyliśmy ważny rozdział w historii grupy, stając się wyłącznie inwestorem i operatorem nieruchomości hotelowych w regionie Europy Wschodniej. Współpraca z inwestorem, który szczególnie dobrze rozumie i wspiera realizację strategii Orbisu, będzie nowym etapem w rozwoju naszej firmy. Dziś AccorInvest i Orbis zapisują pierwszą kartę wspólnej historii, która właśnie się rozpoczyna" - dodał prezes i dyrektor generalny Orbisu Gilles Clavie.

Ponadto w osobnym komunikacie Orbis poinformował, że spółka i wybrane spółki zależne rozwiązały 73 umowy o zarządzanie hotelami, na mocy których Accor i jej wybrane spółki zależne zarządzały wszystkimi hotelami będącymi własnością lub dzierżawionymi przez spółki Orbis, oraz zastąpiły powyższe umowy zawartymi 73 nowymi długoterminowymi umowami o zarządzanie hotelami, na mocy których spółki Accor będą zarządzały wszystkimi hotelami będącymi własnością lub dzierżawionymi przez spółki Orbis.

"Uzasadnieniem powyższej decyzji jest nabycie przez AccorInvest Group S.A. w dniu zawarcia nowych umów o zarządzanie hotelami 98,56 % akcji Orbis w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 r., w tym 85,8% akcji posiadanych przez grupę Accor S.A. W związku z nabyciem przez AccorInvest większościowego pakietu akcji Orbis spółki Orbis stały się podmiotami zależnymi AccorInvest, co umożliwiło dostosowanie warunków usług zarządzania hotelami świadczonych przez strony Accor do warunków usług zarządzania świadczonych przez grupę Accor na rzecz grupy AccorInvest w ramach umów zawartych w 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Zmiany w nowych umowach o zarządzanie hotelami pozwolą spółkom Orbis skutecznie zintegrować się z grupą AccorInvest i rozwijać działalność hotelową na podobnych zasadach, jak inne hotele grupy AccorInvest zarządzane przez grupę Accor.

Jednocześnie zarząd Orbis ocenia, że zastąpienie dotychczasowych umów o zarządzanie nowymi umowami o zarządzanie hotelami powinno mieć neutralny lub nieznacznie pozytywny wpływ na wyniki i sytuację finansową grupy Orbis, podkreślono.

19 lutego Komisja Europejska (KE) wyraziła zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Orbisem przez AccorInvest, co było warunkiem prawnym w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki.

17 grudnia ub. r. AccorInvest Group ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Orbisu po cenie 115 zł za sztukę.

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.

Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA.

(ISBnews)