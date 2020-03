Agora miała 17,7 mln zł zysku netto, 74,8 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Agora odnotowała 17,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 25,1 mln zł wobec 14,7 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 74,8 mln zł w IV kw. wobec 47,5 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 378,2 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 346,1 mln zł rok wcześniej.

"W czwartym kwartale 2019 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora wzrosły o 13,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wyniosły 187,9 mln zł. Ich największy wzrost został odnotowany w segmencie Internet, głównie dzięki spółce Yieldbird. Były one wyższe również w segmentach: Reklama Zewnętrza dzięki rozwojowi oferty nośników Premium Citylight i Digital, w tym akwizycji platformy MoveTV oraz w Film i Książka, głównie w sieci kin Helios. Poziom wpływów z tytułu sprzedaży usług reklamowych był natomiast niższy w segmentach Prasa oraz Radio. Warto zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na dynamikę przychodów ze sprzedaży usług reklamowych segmentu, oprócz trendów rynkowych, wpłynęło ograniczenie liczby wydawanych tytułów. Spadek wpływów reklamowych w segmencie Radio związany był natomiast z niższymi wpływami ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się o 1,5% i wyniosły 79 mln zł. W kinach sieci Helios zakupiono 4,3 mln biletów w IV kw. 2019 r., czyli o 4,4% mniej r/r.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 37,9 mln zł i wzrosła o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Liczba prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej wyniosła na koniec 2019 r. blisko 218 tys.

Przychody ze sprzedaży barowej w kinach wzrosły o 7,7% do kwoty 33,7 mln zł. To głównie wpływ wyższych średnich cen w barach kinowych.

"W czwartym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora były niższe niż w analogicznym okresie 2018 r. i stanowiły 10,5 mln zł. To przede wszystkim efekt zamknięcia w połowie 2019 r. dwóch z trzech drukarni Grupy Agora oraz z mniejszego wolumenu zamówień" - czytamy dalej.

Przychody z działalności filmowej wyniosły 4 mln zł istotnie rosnąc w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Wiązało się to m.in. z większą liczbą nowych tytułów w dystrybucji kinowej.

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 25,2 mln zł i były wyższe niż te odnotowane w czwartym kwartale 2018 r., głównie za sprawą przychodów z działalności gastronomicznej oraz wzrostu tej pozycji przychodowej w segmencie Reklama Zewnętrzna, podano także.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 249,7 mln zł w porównaniu z 1 141,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 20,12 mln zł wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.



